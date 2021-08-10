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Gaziantep’te 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gaziantep’te 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

kaza yerinden ve araçlardan detaylar bir aracın kurtarıcıya alınması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Zincirleme Kaza 


- Gaziantep’te akşam saatlerinde meydana gelen 4 araçlık kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi, Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 27 ABS 991 plakalı Skoda marka otomobil, 27 AHK 400 plakalı Fiat marka kamyonet, 27 S 3465 plakalı Mercedes marka minibüs ile yabancı plakalı bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (RY-SD-
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