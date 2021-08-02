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Gaziantep’te 3 otomobil çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te 3 otomobil çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı

Gaziantep’te 3 otomobil çarpıştı: 4’ü ağır 6 yaralı

- Kaza yerinden detaylar

Hastane Direksiyon Trol 

-- bir yaranın ambulansa alınması
-- araçlardan detaylar
-- bir kazazedenin kaza anını anlatması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, 3 otomobilin karıştığı kazada 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Gaziantep-Nurdağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün B. idaresindeki 46 LC 069 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobile ve Abdullah K. idaresinde 27 SEC 243 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Y. idaresindeki 27 YC 393 plakalı Renault marka otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçlarda 4’ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, Polis ve Jandarma’nın kontrolünde kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RY-SD-
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