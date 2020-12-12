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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

operasyondan görüntüler

Serbest Bölge Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 

-tırda arama yapılması
-tır içerisindeki kaçak akaryakıttan görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yapılan operasyonda 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphe üzerine bir tırı durdu. Durdurulan tırda yapılan aramalarda 26 adet fiber tanklar içerisinde toplamda 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi.
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