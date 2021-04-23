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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te 23 Nisan kutlaması

Gaziantep’te 23 Nisan kutlaması

Törenden detaylar

Saygı Duruşu 

-Çelenk sunma
-Genel Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te TBMM’nin kuruluşunun 101.yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen programla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’yla son buldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen program, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Çelenk sunumunun ardından tören 1 dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.
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