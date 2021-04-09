Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

kaza yapan tırlardan detay

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

-112 ekiplerinden detay
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır devrilirken, her iki aracın sürücüsü yaralandı.Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yunus B. yönetimindeki 27 C 4292 plakalı tır ile Erdal Ö. yönetimindeki 27 KB 503 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yunus B. yönetimindeki tır devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement