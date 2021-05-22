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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te 2 milyon 520 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 2 milyon 520 bin makaron ele geçirildi

Polislerin araç içinden kamyonetin otobandan takip edilme anı

Polis Kaçak Bandrol Harekete Geç Kontrol Noktası 

-Kamyonetin otobanda seyir etmesi
-Kamyonetin gişelerinden girmesi drone görüntüsü
-Kamyonette arama yapılması drone görüntüsü
-Kamyonetin durdurulması
-Şoforün aranması
-Kasaya yüklü makaronların çıkarılması

( GAZİANTEP -DRONE) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yüklü miktarda makaron taşıyan kamyonete operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 2 milyon 520 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirirken bir kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kente yüklü miktarda makaron sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, sevkiyatı yapan kamyoneti filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı. Adana - Gaziantep otobanında seyir eden kamyoneti Gaziantep'e kadar takip eden ekipler kamyoneti Batı gişelerinde durdurdu. İnsansız hava aracı'nında

kullanıldığı operasyonda gişedeki polis kontrol noktasında durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin kasasına kolilerle yüklenmiş halde 2 milyon 520 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.
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