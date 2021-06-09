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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep’te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

-Operasyona giden polislerin araç içinden görüntüsü

Polis Kaçak Akalan Bandrol İstihbarat 

--Polislerin depoya yaklaşma anı
--Polislerin depoya aniden baskın düzenlemesi
--Depoda bulunan kişilerin kelepçelenip gözaltına alınması
--Depoda arama yapılması
--Tırda arama yapılması
--Yakalanan makaronlardan detay

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te alınan istihbarat üzerine bir depoya operasyon düzenleyen KOM ekipleri 2 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep’te kaçakçılara geçit vermiyor. KOM ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine hareket geçen KOM ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi.
Depo ile önünde bulunan tırda yapılan aramada 2 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. (MAE-
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