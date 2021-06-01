Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Araç kaputunun açılmasından detay

Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-kaputtaki bölmelerden çıkarılan kaçak sigaralardan detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 2 araçta yapılan aramalarda araç kaputuna zulalanan 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde gümrük kaçağı sigara bulundurulduğu tespit edilen 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçların kaputunun çeşitli bölmelerine zulalanan 2 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement