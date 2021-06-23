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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

-Operasyonlardan detaylar

Şafak Operasyonu Gözaltı Kaçak Alkol Alkol Satışı Kaçak Et 

--Polislerin aramasından detaylar
--Adreslere şafak operasyonu yapılması
--Ele geçirilen sahte alkollerden detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP ) -- Kaçakçılara ağır darbe- Gaziantep polisi sahte alkol üretim ve satış ağını çökertti GAZİANTEP

- Gaziantep’te sahte alkol üretimi ile satışı yapan kaçakçıların ağı KOM şubenin operasyonlarıyla çökertildi. Son 4 ay içerisinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler toplam 12 ton etil alkol ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte kaçak alkoke geçit vermiyor. Çalışmalarını bu kapsamda yoğunlaştıran KOM ekipleri, Gaziantep’te son 4 ay içerisinde 12 ton etil alkol ele geçirdi. Kent merkezinde sahte alkol üretimi ve satışı yapan kişileri tespit etmek için düğmeye basan KOM ekipleri, yaptığı operasyonlarla kaçakçıların üretim ve satış ağını da çökertti. Eş zamanlı şafak operasyonları yapıldı Gaziantep ile birlikte İstanbul, Kocaeli ve Kilis’i de kapsayan operasyonda kaçak alkol üretimi ile satışına büyük darbe vuruldu. Kentte kaçak alkol satışı yapan adresleri teknik ve fiziki takip sonucunda tek tek tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
12 ton etil alkol, 6 gözaltı Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştiren aramalarda ise 12 ton etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi ve satışı yapan şahısların ağını çökerten KOM ekipleri, 4 ayda ele geçirdikleri 12 ton etil alkol ile sahte ve kaçak alkolün piyasada yayılmasının önüne geçti. (MAE-SVY-
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