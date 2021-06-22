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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

operasyondan genel ve detay görüntüler,

Kaçak Akalan Kaçak Akaryakıt Altın Gözaltı 

-tırın dorse kısmındaki kaçak akaryakıt bidonlarını tek tek açarak kontrol etmesi,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorse kısmında yapılan kontrollerde 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde bir tırı durdurdu. Durdurulan tırın dorse kısmında yapılan aramalarda 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin, tırın dorse kısmındaki kaçak akaryakıt bidonlarını tek tek açarak kontrol etmesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan bir şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. (SVY-
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