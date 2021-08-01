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Gaziantep'te 11 katlı binanın çatı katında yangın
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te 11 katlı binanın çatı katında yangın

Gaziantep'te 11 katlı binanın çatı katında yangın

Çatı yangınından detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep'te 11 katlı bir binanın çatı katındaki yalıtım malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede bina çatısının tamamını saran yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dumandan etkilenenlerin olduğu vurgulandı. Yangın kontrol altına alınma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olay, öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatı katındaki ısı yalıtım malzemelerinin tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede bina çatı kısmının tamamını saran yangın nedeniyle büyük panik oluşurken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.
7 kişi dumandan etkilendi Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, kontrol altına alınma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sağlık ekipleri ise yangın nedeniyle dumandan etkilenen 7 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, polis ekiplerinin de çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtildi. (SVY-
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