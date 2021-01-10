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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik

Gaziantep sokaklarında tarihi sessizlik

kale çevresi

İpekyolu Kalaba Alabalık Trafik Yoğunluğu Gesi 

-Karagöz Caddesi
-İstasyon Caddesi
-Gaziler Caddesi
-15 Temmuz Demokrasi Meydanı
-Mütercim Asım Caddesi
-tarihi İpek Yolu detay görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak sessizliğe büründü. Kentte özellikle ticaret akışının sağlandığı ve günün hemen hemen her saati aşırı trafik yoğunluğunun yaşandığı tarihi İpekyolu ise bomboş kaldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlama sonrası kentte normal zamanlarda aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı. Gaziantep'te, kısıtlamanın ikinci günü de özellikle kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok meydan ve caddede tarihi sessizlik hakim oldu. Tarihi İpekyolu bomboş kaldı Kentte özellikle ticaret akışının sağlandığı ve günün hemen hemen her saati aşırı trafik yoğunluğunun yaşandığı tarihi İpekyolu ise bomboş kaldı. Özellikle kısıtlamanın olmadığı günlerde kentin trafik yükünün önemli bir kısmını çeken İpekyolu, en sakin görüntülerinden birini verdi. Tarihi sessizliğiyle dikkat çeken cadde ve sokakların kısıtlamanın sona ermesinin ardından tekrar yoğun ve kalabalık görüntüsüne kavuşması bekleniyor.
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