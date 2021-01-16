Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep sokaklarında kısıtlama sessizliği

Gaziantep sokaklarında kısıtlama sessizliği

kale çevresi

Gesi 

-Karagöz Caddesi
-İstasyon Caddesi
-Gaziler Caddesi
-15 Temmuz Demokrasi Meydanı
-Mütercim Asım Caddesi
-Bakırcılar Çarşısı
-Almacı Pazarı gibi noktalardan detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle haftasonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'teki sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte, özellikle kale çevresi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok sembol nokta boş ve sessiz görüntüsüyle dikkat çekti. Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı