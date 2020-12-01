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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

- Kısıtlama öncesi polis ekiplerinin anonsu - Açık olan işyerlerinin kapanması - Vatandaşlarnın yasaktan önce eve ulaşma telaşı - Boş meydanlar, cadde ve sokaklar - Kapalı iş yerleri - Temizlik ekiplerinin çalışması - Boş parklarGAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep , Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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