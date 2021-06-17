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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

- Adli Tıp Kurumu binası - Cenaze aracının gelmesi - Tabutun adli tıp kurumu binasına taşınması Gaziantep 'te silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü - Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te silahlı saldırıya uğrayan mahalle muhtarı hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın, kent merkezinden dönerken mahalleye girişinde önünü kesen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.Yaralanan ve Aktoprak Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürülen Kaygın, ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Kaygın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlk Müdahale Adli Tıp Silahlı Saldırı Adli Tıp Kurumu Saldırı 

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