Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Silahla vurulan esnaf öldü

GAZİANTEP - Silahla vurulan esnaf öldü

- Cinayet sonrası kalabalıktan görüntü - Polis ekipleri ile ambulanstan görüntü Gaziantep 'te silahla vurulan esnaf öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi tarafından silahla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Akkent Mahallesi 134023. Sokak'ta şarküteri işleten Oktay Danabaş (39), iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki M.Y. ile konuşmaya başladı.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.Y. konuşma sırasında Oktay Danabaş'a silahla ateş etti. Danabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay sonrası çevredeki esnaf tarafından darbedilen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.Danabaş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri zanlının evine zarar vermeye çalışan bir grubu ise bölgeden uzaklaştırdı.Polis ekiplerinin olay yerindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Polis Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement