GAZİANTEP - Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
- Kazanın meydana geldiği karayolu, kaza yapan araç ve çekici, jandarma ekipleri - Kaza yapan araçtan detaylar - Aracın motor aksamı çekici üzerinde, - Jandarma ekipleri yolu kontrollü verirken - Aracın çekiciye yüklenmesi Gaziantep 'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, K.A'nın (29) kullandığı 80 AAG 182 plakalı otomobil, İslahiye - Nurdağı kara yolu Türkbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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