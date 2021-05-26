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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği karayolu, kaza yapan araç ve çekici, jandarma ekipleri - Kaza yapan araçtan detaylar - Aracın motor aksamı çekici üzerinde, - Jandarma ekipleri yolu kontrollü verirken - Aracın çekiciye yüklenmesi Gaziantep 'te şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, K.A'nın (29) kullandığı 80 AAG 182 plakalı otomobil, İslahiye - Nurdağı kara yolu Türkbahçe Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Durumu ağır olan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Jandarma Bild Trol 

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