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GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor

GAZİANTEP - Sakçagözü Şelalesi doğaseverleri ağırlıyor

- Nurdağındaki Sakçagözü Şelalesi'nin drone ile görüntülenmesi - Şelalede serinlemek isteyenler - Fotoğraf çeken vatandaşlar, şelale altında serinleyen çocuklar, yetişkinler - Dinlenme alanlarıSakçagözü Şelalesi doğa severleri ağırlıyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, sıcakların artmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesiyle aynı ismi taşıyan şelalesi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.Şelaleye gelen bazı vatandaşlar serinlemek için suya girerken bazıları da bu anı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesinin doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladığını belirtti.
Kavak, Kovid - 19 salgını döneminde ara verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle planlanan projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.

Ölümsüz Yabancı Turist Şelale Ziyaretçiler Normalleşme 

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