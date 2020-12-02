Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

GAZİANTEP - Polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önledi

- İtfaiye ekiplerinin aracı kontrol etmesi - Sokaktan görüntü Gaziantep 'te polisin dikkati gaz sızıntısı tehlikesini önlediGAZİANTEP (AA ) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde bir araçtan gaz sızdığını fark eden polis ekipleri, olası tehlikeli bir durumun önüne geçti.Polis ekipleri, Yeditepe Mahallesi 85112 No'lu Sokak'tan geçtikleri sırada yoğun şekilde gaz kokusu olduğunu fark etti. Sokakta yapılan incelemede LPG'li 01 VL 767 plakalı otomobilde gaz sızıntısı olduğu belirlendi.Sokağın giriş ve çıkışını trafiğe kapatıp gerekli güvenlik önlemlerini alarak durumu itfaiye ekiplerine bildiren polis, otomobilin sahibi kadın sürücüyü de bilgilendirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kontrol ederek gaz sızıntısını kesti.Kadın sürücü, tehlikenin önüne geçtikleri için polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Polis Gaz Sızıntısı Polis Ekipleri Kadın Sürücü Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı