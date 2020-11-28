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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi
- Terör örgütü PKK/KCK operasyonu - Zanlıların adliyeye girişleri Gaziantep 'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyedeGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Gaziantep 'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.