Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Gaziantep 'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu arasında otomobilin sokağa park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaralanan Süleyman D. ile Hüseyin D, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Mehmet K, gözaltına alındı.

Polis Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Oğlan Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement