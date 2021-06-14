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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

- Gaziantep - Nurdağı kara yolu - Kaza yapan araçtan görünüm - Jandarma ekiplerinin çalışması Gaziantep 'te otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep - Nurdağı kara yolunun 40. kilometresinde Gaziantep 'te otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep - Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.ki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Taziye Ziyareti Direksiyon 

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