GAZİANTEP - Oto tamiri sırasında yangın çıktı

- Yanan oto tamirhanesi ve müdahale eden itfaiye ekipleri - Takviye itfaiye ekiplerinin gelmesi - Vatandaşlar ve ekiplerin yangını söndürme çalışmaları - Yanan otomobilin söndürülmesi Gaziantep 'te bir tamirhanede çıkan yangın kontrol altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir tamirhanede, otomobilin alev alması sonucu yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Nurdağı'nda Veli K'ye ait iş yerinde tamir edilen araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.Yangın nedeniyle araç ve tamirhanedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
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