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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Okul inşaatında toprak kaymasında 1 işçi öldü

GAZİANTEP - Okul inşaatında toprak kaymasında 1 işçi öldü

- Olay yeri - Hayatını kaybeden işçinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması Gaziantep ’te okul inşaatında toprak kaymasında 1 işçi öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in Nizip ilçesinde bir okul inşaatının kanalizasyon hattının kazısında çalışan işçilerden biri toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.Mevlana Mahallesi’nde bulunan Turizm Otelcilik Lisesi inşaatının kanalizasyon hattı için kazılan çukurda çalışma yapan 52 yaşındaki Reşat Aday’ı bir süre göremeyen arkadaşları durumdan şüphelendi.Çalışmanın olduğu alanda toprak kaydığını fark eden Aday’ın mesai arkadaşları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen Gaziantep itfaiye ekipleri, kaymanın olduğu yerde yaptığı çalışmada yaklaşık 5 metrelik çukurda Aday’a ulaşıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.Aday’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Bu arada olay yerine gelen ve fenalık geçiren işçinin yakınların polisler sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, ilgililerden bilgi aldı.

Kanalizasyon Okul İnşaatı Toprak Kayması Avcılık Sağlık Ekipleri 

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