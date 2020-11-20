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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı

GAZİANTEP - Motosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı

- Motosiklet sürücüsünün 2 metrelik silindir ile motosiklet üzerinde trafikte ilerlemesiMotosiklet üzerinde 2 metrelik silindiri başına geçirerek taşıdı - Gaziantep 'te bir motosiklet yolcusunun 2 metre uzunluğundaki silindiri başına geçirerek taşıması cep telefonuyla görüntülendiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te başına ve gövdesine geçirdiği yaklaşık 2 metrelik silindiri motosikletle taşıyan yolcu cep telefonuyla görüntülendi.Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde arkadaşının sürdüğü 27 ADB 215 plakalı motosikletin üzerinde bulunan kişi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki metal bir silindiri ilginç bir şekilde taşıdı.Trafikte seyreden başka bir araçtan cep telefonuyla görüntülenen yolcunun silindire kafasını ve gövdesini soktuğu, bu şekilde bir süre seyahat ettiği görülüyor.Görenleri hem güldüren hem de şaşırtan yolcu, kasksız motosikleti kullanan arkadaşına sarılarak dengede kalmaya çalıştı.Bir süre trafikte bu şekilde seyahat eden iki arkadaş daha sonra bir iş yerinin önünde durdu.

Uzunlu Sarılar Cep Telefonu 

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