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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

- Buğday hasadı - Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un konuşması Gaziantep 'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı - Araban Ovası'ndaki 85 bin dönüm ekili alandan dönüm başı yaklaşık 900 kilogram rekolte bekleniyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Araban Ovası'nda 85 bin dönüm alanda ekili olan makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı.Kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Araban ilçesinde makarnalık sert buğday önemli gelir kapısı haline geldi.Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Araban Ovası'nda yetişen ürünün diğer bölgelerdekine göre protein ve diğer özellikler açısından daha değerli olduğunu anlatan Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında ve iklim şartlarında bilinçli çiftçilerimiz tarafından uzun yıllardan beri yetiştirilen sert buğdayımız oldukça kaliteli. Çünkü Orta Anadolu'da üretilen buğdayın hektolitre ağırlığı yüzde 65'i geçmemektedir. Bizde ise bu oran yüzde 80 civarında." dedi.
Araban Ovası'nda bu yıl 85 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday üretimi yapıldığını bildiren Altun, "Şu an da çiftçilerimiz hasada başladı.
Bu yıl bölge ve tarlaya göre bir dönüm sulu alanda 900 kilograma yakın miktarlarda verim alınıyor. Bu oran da bizim için makul. O yüzden rekolteden de insanların talebinden de memnunuz. Bir kilogram sert buğday tarlada 2, 75 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

Asad Tarım Bild Erimli 

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