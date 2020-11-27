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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

- Vatandaşlardan görüntüler - Polis ve zabıta ekiplerinin yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşları uyarması - Caddede yürüyen insanlar Gaziantep 'te Kovid - 19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor - Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde sosyal mesafe uyarısında bulunduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, polis ve zabıta ekipleri yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.Vaka artışlarının yaşandığı kentte polis ve belediye ekiplerinin denetimleri sürüyor.Kentte, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Karagöz, Gaziler Caddesi ile banka ve PTT kuyruklarında bulunanlar, sosyal mesafe konusunda uyarıldı.İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çarşı, pazar, meydan ve halk otobüslerindeki denetimleri inceledi.Toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayan Zeybek, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.Zeybek, sohbet ettiği vatandaşlara kentteki vaka sayılarında artış yaşandığını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

Koronavirüs Alışveriş Sayılar Toplu Ulaşım Zabıta 

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