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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı

Gaziantep kısıtlamaların ardından doldu taştı

Kısıtlama günü boş olan cadde ve sokaklardan detaylar

Polis Sayılar Uttu Zabıta Polis Ekipleri 

-İnsan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklardan detaylar

( GAZİANTEP )- Kısıtlamada bomboş olan caddeler doldu taştı GAZİANTEP

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Gaziantep’te cadde ve sokaklar doldu taştı. Yılbaşı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından kısıtlama sırasında bomboş olan Gaziantep’in cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Vaka sayılarının ülke genelinde düşmesine rağmen oluşan insan yoğunluğu korkuttu. Yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kurallarına karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan polis ekipleri, dün yaptıkları çalışmalarla sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 529 şahsa ceza yazdı.
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