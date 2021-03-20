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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kendisine zarar vermek için girdiği evi yakan zanlıyı polis kurtardı

GAZİANTEP - Kendisine zarar vermek için girdiği evi yakan zanlıyı polis kurtardı

- Olay yeri - Alınan güvenlik önlemleri - Zanlının ekip aracına bindirilmesi Gaziantep 'te kendisine zarar vermek için girdiği evi yakan zanlıyı polis kurtardıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te babasını darp ettikten sonra bıçak ve silahla kendisine zarar vermek için girdiği evi yakan zanlı, polis ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, iki gün önce darbettiği babasıyla Konak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılaşan ve madde bağımlısı olduğu bildirilen M.B. (40), babasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından babasına zarar veren M.B, eve girip kapıyı kapattı. M.B'nin evden silah ve satır alıp kendine zarar vereceğini iddia etmesi üzerine zanlının yakınları, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre ikna etmeye çalıştıkları M.B'den olumlu yanıt alamayınca, psikolog ve özel harekat polislerinden destek istedi.Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından elindeki silah ve kesici aletleri polise teslim eden M.B, kapıyı bir anda kapatarak evi ateşe verdi. Bölgede hazır bekletilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, kapı kırılarak içeri girildi.Dumanlar arasından kurtarılan zanlı, gözaltına alındı.

Psikolog Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Yangına Müdahale 

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