GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı
- Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların kapkaç yaptığı anlar - Zanlıların gözaltına alınmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma başlattı.Polis, Şahinbey ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ve Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olaylarının şüphelilerinin kimliklerini olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inleyerek tespit etti.Yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım