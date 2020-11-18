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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

GAZİANTEP - Kapkaç ve dolandırıcılık zanlıları tutuklandı

- Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların kapkaç yaptığı anlar - Zanlıların gözaltına alınmasıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kapkaç ve iki farklı dolandırıcılık olayına karışan 3 zanlı cezaevine gönderildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı çalışma başlattı.Polis, Şahinbey ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ve Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 2 farklı dolandırıcılık olaylarının şüphelilerinin kimliklerini olay yerinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inleyerek tespit etti.Yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kapkaç Akalan Kamera Dolandırıcılık 

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