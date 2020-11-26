Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

- Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların kamu binasına giriş ve çıkışları Gaziantep 'te kamu binalarından hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te kamu binalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'ndeki kamu binalarından hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini belirledi.Adreslerinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin kamu binasına girmeleri ve çaldıkları malzemelerle bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Akalan Kamera Kamu Binası Hırsız Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement