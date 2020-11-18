GAZİANTEP - Kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandı

- Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri Gaziantep 'te kamera kaydından kimliği belirlenen hırsızlık şüphelileri tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet, 2 evden ve ahırdan hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik kamerası kayıtlarında ahı
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