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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - İşlek noktalarda Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

GAZİANTEP - İşlek noktalarda Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

- Vatandaşların yürümeleri - İşlek noktalardan görüntü - Polis ekiplerinin uyarıları Gaziantep 'in işlek noktalarında Kovid - 19'a rağmen yoğunluk yaşanıyorGAZİANTEP (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep 'teki işlek yerlerde, vatandaşların yoğunluğu dikkati çekiyor.Vatandaşların alışveriş için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi ile bazı cadde, sokaklarda yoğunluğun olduğu görüldü.
Sokaktaki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.Salgın kapsamında denetimlerin sürdüğü kentteki polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske kullanımına ilişkin vatandaşları uyardı.

Polis Koronavirüs Alışveriş Zabıta 

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