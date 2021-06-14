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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama

GAZİANTEP - İslahiye'de jandarmadan klipli kutlama

- Jandarma logosu, nöbet kulubesinde nöbet tutan asker ve diğerleri - Yesemek Açık Hava Müzesinde Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin’in jandarma tanımlamaları - Ortaklı Karakol Komutanlığı askerlerin tanımlamalarıİslahiye'de jandarmadan klipli kutlamaGAZİANTEP (AA) - İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Ortaklı Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Vedat Erikli koordinatörlüğünde, kulede nöbet tutan askerin "jandarma demek, vatanı savunmak demektir" sözleriyle başlayan klipte, değişik meslek gruplarındaki vatandaşlar jandarmanın tanımını yapıyor.Çekim için 11 farklı mekan kullanılan klip, jandarmanın toplu şekilde "Jandarma demek, vatan için ölmek demektir" ve Kıdemli Başçavuş Erikli'nin "Jandarma demek, önce vatan demektir" sözleriyle sona eriyor.

Jandarma Logos Koordinat 

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