Gaziantep'in yeni tatlıları ‘Bomba’ ve ‘Burger’ baklavaya rakip

( GAZİANTEP )- Gastronomi kentinin yeni tatlıları görüntüsüyle dikkat çekiyor- Hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor GAZİANTEP



- Türkiye’nin tescilli gastronomi kenti Gaziantep’te yeni inovasyon ürünleri olarak piyasada yerini almaya başlayan ‘Bomba’ ve ‘Burger’ tatlıları görüntüsüyle ve lezzetiyle kentin simgesi olan baklavaya rakip oldu. Yeni tatlılar, hem lezzet müdavimlerinin de büyük ilgisini çekti. Türkiye’nin tescilli gastronomi kenti olarak öne çıkan, yemekleri ve tatlıları ile lezzet müdavimlerinin ilk tercihi olan Gaziantep’te her geçen gün yeni yemekler ve tatlılar sofralardaki yerini almaya devem ediyor. Baklavasıyla sadece Türkiye’de değil dünya çapında da adını duyuran Gaziantep’te, bir tatlı ustası tarafından ‘Bomba’ ve ‘Burger’ adlarında iki yeni tatlı daha geliştirildi. Yeni tatlılar hem görüntüsü hem de lezzetiyle kentin simgesi olan baklava rakip oldu. "Yeni tatlılarımız Bomba ve Burger" Kentte yıllardır tatlı ustalığı yapan ve pek çok inovasyon ürününe imza atan Coşkun Yaycı, ‘Bomba’ ve ‘Burger’ adlarındaki iki yeni tatlının ortaya çıkış hikayesini anlatarak, yeni tatlıların çok beğenildiğini vurguladı. Coşkun Yaycı, “Biz gastronomi kenti Gaziantep her gün yeni inovasyon ürünler denemeye ve bunları müşterilerimizin lezzetine sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Bomba ve Burger diye iki yeni tatlı geliştirdik. Yeni çıkardığımız bu ürünler gastronominin de etkisiyle çok yayılmaya ve beğenilmeye başlandı” dedi.

“Gaziantep Bombası yaptık” Yeni tatlılardan Bomba’nın hikayesinden bahseden ve yapılışını da anlatan Coşkun Yaycı, “Öncelikle Bomba diye tabir ettiğimi tatlımız ince katmer hamurunun açılması ve bardak yardımıyla şekil verilen hamurun içerisine Antepfıstığı, Antep kaymağı ve dünyanın en iyi çikolatalarından birini koyduktan sonra kapatılmasıyla yapılıyor. Daha sonra kapatılan hamurun fazlalık kısmını bombanın pimini çeker gibi çektikten sonra ürünü fırına gönderiyoruz. Fırında beş dakika gibi kısa bir sürede pişen Bomba yemeye hazır hale geliyor. Ben bu tatlıyı İzmir Bombası’nda esinlenerek ve neden bir Gaziantep bombası olmasın diyerek yaptım. Yaptıktan sonra gördüm ki çok güzel oldu. Müşterilerimiz de bunu çok beğendi” ifadelerini kullandı. “Tatlı Burger'ı hamburgerden esinlendim” Bir diğer yeni tatlı Burger’in de hikayesini paylaşan ve yapılışını anlatan Coşkun Yaycı, “Burger tatlısını yapma fikri de bir gün hamburger yerken aklıma geldi. Yani hamburger gibi bir tatlı yapabilirim dedim kendi kendime. Sonrasında da dondurma, kadayıf, sade yağ, şerbet ve Antepfıstığı kullanarak Burger tatlı yaptım. Kadayıfımızı normal yoğun fıstıkla normal şekilde pişirip şerbetini verdikten sonra iki eşit parçaya böldük. Ardından da bu parçaların arasına dondurma koyarak tatlı burger yaptık. Yani altta kadayıf, ortada dondurma ve üstte de kadayıf şeklinde yaparak müşterilerimizin damak lezzetine sunduk. Bu ürünümüz de bu şekliyle çok beğenildi. Her yaştan insan da severek yemeye başladı” diye konuştu.

Yeni lezzetlerin görüntüsüyle sosyal medyada da çok beğenildiğini belirten Yaycı, tatlı müdavimlerini Gaziantep’e, yeni tatlıları deneyimlemeye beklediklerini de vurguladı.



