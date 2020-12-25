Gaziantep’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na çelenk bırakılırken, Şehitlik ve panorama müzesi ziyaret edildi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Hüseyin Bekmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Panorama müzesi ziyaret edildi Gaziantep savunmasının en önemli simgelerinden biri olacak olan Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Müzesi ziyaret edildi. Etkileyici bir atmosfere sahip olan müzede Gaziantep savunmasına ait çok sayıda tarihi eser ve doküman bulunuyor. “Şanlı, şerefli bir tarihi olan ecdadın temsilcileriyiz” Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, ““Biz 100. yıla gidiyoruz. Bugün 25 Aralık, bizim çok özel bir gün. Şanlı şerefli bir tarihi olan ecdadın temsilcileriyiz. Onlardan aldığımız ilhamla geleceğe imzamızı atıyoruz. Gaziantepli olmak demek acı zerdali çekirdeğinden ‘Dünyanın Lezzet Başkenti’ olabilmek demektir. Mağaradaki küften barut yapıp bugün dünyanın en güçlü ordusu arasına girmek demektir. Gaziantep demek dibinde savaş varken 300 fabrika bitirebilmektir. Bu şehirle, insanıyla, tarihiyle övünüyoruz. İnşallah 100. yıl ile birlikte çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye ve Gaziantep inşa etmek için de atalarımızdan aldığımız güçle çalışıyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık, güzel ve sağlıklı olacak. Ecdadı anıyor, ruhları şad olsun diyoruz. Rahat uyusunlar. Türkiye ve Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihe sahip çıkıyor ve geleceğe imza atıyor” diye konuştu.





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