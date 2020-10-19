Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’in kadın, erkek berberi

Gaziantep’in kadın, erkek berberi

Berber Fatmagül Gerçek'in müşteriyi saç tıraşı yapması

Kuaför Salonu Irak 

-Fatmagül Gerçekten tıraş detaylar
-Makastan detaylar
-Fatmagül Gerçek röp.
-Müşteri röp.
-Tıraş esnasından çekilen detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Fatmagül Gerçek, hobi olarak başladığı erkek berberinde usta oldu GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir erkek berberinde çalışan Fatmagül Gerçek, müşterilerini nakış işler gibi özenle tıraş ediyor. Erkek berberinde kadın usta görenler ilk önce tereddüt etse de Fatmagül ustanın maharetini görünce koltuğa gönül rahatlığı ile oturuyorlar.El işi inceliğinde nakış işler gibi tıraş yapan Fatmagül Gerçek, hayali olan bir mesleği yaptığını söyledi.

Erkek berberliğine hobi olarak başladığını belirten Gerçek, “Bizim daha önce bir bay-bayan kuaför salonumuz vardı orayı çalıştırıyorduk sonrasında bu salona geldim devam ediyorum çok iyi gidiyor. Ben bunu hobi olarak yapıyorum, sevdiğim için yapıyorum ondan biraz daha dikkatliyim bence bu işi bayanlar yapmalı erkeklerden daha çok bayanların yönelmesini istiyorum” dedi.
Bayan var diye gelmiyorlardıİlk başlarda müşterilerin bayan var diye gelmediğini ifade eden Gerçek, “Şimdi hepsi alıştı rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bayan kuaförlerinde erkeler çalışıyor artık erkek kuaförlerinde de bayan çalışmalı bence” diye konuştu.
Müşteriler ise ilk geldikleri yaşadıkları tedirginliğin yerini güvene bıraktığını belirterek, Fatmagül ustanın tıraşından memnun olduklarını ifade ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı