Gaziantep’in altından tarih fışkırıyor

-HANİFİ ÖZASLAN'IN HAMAMI GEZMESİ

-RÖPORTAJ

-HAMAMLA İLGİLİ BİLGİ VERMESİ



( GAZİANTEP -ÖZEL)- 3 katlı tarihi evin altında bulunan Roma dönemine ait hamam ziyaretçilerini bekliyor GAZİANTEP



- Gaziantep’teki Özaslan Antika Sergi Salonu'nun altında bulunan ve Roma dönemine ait olan tarihi yeraltı hamamı ziyaretçilerini bekliyor.Gaziantep’te antika eşya meraklısı 54 yaşındaki Hanifi Özaslan’a ait 3 katlı Antika Sergi Salonu'nun altında bulunan ve Roma dönemine ait olan tarihi hamam ziyaretçilerini bekliyor. Antikacı Hanifi Özaslan, tarihi hamamın Roma dönemine ait olduğunu ifade ederek, Gaziantep’te hemen hemen her evin altında mağaraların bulunduğunu vurguladı.“Roma dönemine ait bir yeraltı hamamı”Özaslan Antika Sergi Salonu’nun sahibi Hanifi Özaslan, “Gaziantep’te hemen hemen her evin altında bir mağara bulunuyor. Burası ise normal mağara değil bir hamamdır. Burası toprak doluydu, toprak çıkarılınca buranın bir hamam olduğu keşfedildi. Gaziantep’te de yeraltı hamamı yoktur. Burasıda Roma dönemine ait bir yeraltı hamamıdır. Daha önce burasının ne olduğu belli olmuyordu. Bizde bu toprağı çıkarttık ve burası daha net bir görünüme kavuştu. Buraya Osmanlı’dan kalma eşyaları getirdik. Sergi amaçlı düzdük. Böylece buranın bir hamam olduğu daha net anlaşılıyor” diye konuştu.





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