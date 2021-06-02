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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'in 2020 yılı trafik kazası bilançosu ağır

Gaziantep'in 2020 yılı trafik kazası bilançosu ağır

kentte çeşitli zamanlarda meydana gelmiş kazalardan derleme görüntüler,

( GAZİANTEP )- Kazalarda 70 kişi öldü GAZİANTEP

Hastane Trafik Kazası Ölümlü 


- Gaziantep'te, 2020 yılında toplam toplam 16 bin 782 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 70 kişi hayatını kaybetti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklere göre 2020 yılında Gaziantep'te 16 bin 782 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 13 bin 543 adedi maddi hasarlı, 3 bin 239 adedi ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı trafik kazası bilançosu ağır Gaziantep'te 2020 yılındaki 3 bin 239 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 70 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 42'si olay yerinde, 28'i ise kaza sonrası kaldırıldığı hastanede öldü. Gaziantep'te 2020 yılındaki trafik kazalarında toplam 5 bin 54 kişi de ağır yada hafif şekilde yaralandı. (SVY-
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