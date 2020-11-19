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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GAZİANTEP - İki haftada 534 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

- Karantinaya alınan bir mahalleden görüntüler - Karantinaya alınan eve ekiplerce şerit çekilmesi - Belediye dezenfekte ekibi evde dezenfekte çalışması - Devlet Hastanesi önü - Dezenfekte çalışmaları, kapıda uyarı yazıları - Kapıya çekilmiş güvenlik şeritleri - Jandarma ekipleri Gaziantep 'te iki haftada 534 ev Kovid - 19 nedeniyle karantinaya alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid - 19 testi pozitif çıktı.Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Polis Koronavirüs Karantina Jandarma 

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