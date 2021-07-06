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GAZİANTEP- İki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
GAZİANTEP- İki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı

GAZİANTEP- İki çocuğunu rehin alan baba gözaltına alındı

- Bir kişinin iki çocuğunu rehin aldığı evden yükselen dumanlar - Ekiplerin evin çevresinde önlem alması - Polisin eve girmesi - Polisin çocuklarını rehin alan kişiyi ikna ederek dışarı çıkarması Gaziantep 'te iki çocuğunu rehin alıp evini yakan babayı polis ikna ettiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşinin eve dönmesi için iki çocuğunu rehin alarak evin bir kısmını yakan kişi, polis ekiplerince ikna edildi.Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evden seslerin yükselmesi üzerine ihbar alan polis ekipleri, olay yerine geldiğinde B.Ü'nün iki çocuğunu elindeki kesici aletle rehin aldığını gördü.Bunun üzerine ekipler, B.Ü'yü ikna etmeye çalıştı. Çalışmalar sırasında bir anda kendini kaybeden B.Ü, evin bir odasını yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İkna çalışmaları sırasında bir süre önce tartıştığı eşinin evi terk ettiğini ve yeniden bir araya gelmek istediğini söyleyen B.Ü, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.Çocuklar, tedbir amaçlı sağlık kontrolüne götürüldü. Baba B.Ü. ise gözaltına alındı.

Polis Altın Gözaltı Polis Ekipleri Yükselen 

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