GAZİANTEP - Hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
- Hırsızlıklara ait güvenlik kamerası görüntüleri Gaziantep 'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı - Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki hırsızlık olaylarının faillerinin bulunması amacıyla çalışma başlattı.Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 6 iş yeri, 2 ev ve 1 açık alanda hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 8 zanlıyı yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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