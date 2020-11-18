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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP - Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

- Helikopterin uçuşu - Polis ekiplerinin evlere operasyon yapması - Aramada uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi - İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in operasyonun düzenlendiği bölgede incelemelerde bulunmasıHelikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Kentte sabah başlatılan operasyon İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde devam ediyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 579 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Şahin - 27" operasyonu başlatıldı.İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ekipleri cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyonun sürdüğü öğrenildi.İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun düzenlendiği bölgede incelemelerde bulundu, esnaf ve bölgede yaşayan insanlarla sohbet etti.İncelemeler sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bülent Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de yer aldı.

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