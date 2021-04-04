Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri tanıtıldı

-Fatma Şahin'in yavru ayıyı beslemesi

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( GAZİANTEP )- Şahin, 1 aylık yavru ayı Boncu’u elleriyle besledi GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Gününde hayvan barınağı ve Hayvanat Bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkenlikte, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan hayvanlar ve Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yeni doğan yavrularda tanıtıldı. Bir milyon metrekare yeşil alanda kurulu Gaziantep Hayvanat Bahçesi 188 yeni sakini ve gerçekleşen 27 doğumla bünyesindeki tür sayısını 358’e hayvan sayısını ise 7 bin 800’e yükseltti. Sokak hayvanları için kurulan modern barınakların yanı sıra Hayvanat Bahçesinin yeni sakinlerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir aylık olan Boncuk isimli yavru ayıya biberonla süt verdiği anlarda renkli görüntüler oluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her geçen gün büyüdüklerini belirterek, doğurganlık oranı olarak Avrupa’nın en yüksek oranına sahip olduklarını söyledi.



Özsöyler, İstanbul’da yakalanan hayvanların Gaziantep’e getirildiğininim belirterek, “İstanbul 1. Bölgede ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen yılanlar, maymunlar, papağanlar bunun yanında flamingolar değişik su kuşları ve ördekleri yakalamışlar, bizde bunları Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirdik. Bunların mutlaka doğal ortamında olması gerekiyor ya da hayvanat bahçelerinde olması gerekiyor. Ülkeye kaçak olarak sokuldukları içinde Gaziantep Hayvanat Bahçesinde getirmiş bulunuyoruz” dedi.

“Doğum oranı en yüksek Hayvanat Bahçesiyiz” Her bir hayvanın kendi ekosistemi içerisinde olduğunu ifade eden Özsöyler, “Bunun yanı sıra Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak ta doğum oranı Türkiye’de ve Avrupa’da en fazla olan hayvanat bahçesiyiz. Buda hayvanların ne kadar doğal ortamda olduklarını gösteriyor. Deve, Lama, Kanguru, Ceylan ve bunların yanında diğer yırtıcılarımızdan da yavrular almış bulunmaktayız. Böylelikle hem tür sayımız arttı hem de hayvan sayımız arttı. Normalde 350 türden 7 bin 500 tane hayvanımız bulunmaktaydı şimdi 358 türden 7 bin 800 tane hayvanımız oldu. Hayvanat bahçecimiz pandemiden önce 5 milyon kişiyi ağırlamıştı pandemi sürecinde de 1,5milyon ziyaretçiyi ağırladık” sözlerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,insan sevgisinin doğayı sevmekle başladığını belirterek, “Doğada büyük bir eko sistem var, büyük bir sevgi var. İnsan sevgisi doğayı sevmeyle başlıyor, hayvanı sevmeyle başlıyor, toprağı, suyu sevmeyle başlıyor işte buranın adı doğal hayat. Bazılarının hayvanat bahçelisiyle ilgili rahatsızlıklarını biliyoruz ama bizim hayvanat bahçemize baktığınız zaman büyük bir doğal hayat var, kendi ekosistemi içerisinde hangi hayvan nasıl yaşaması gerekiyorsa o sistem burada temin ediliyor. 1 milyon metrekare yeşil alanın içerisinde. Şuanda tür ve sayı bakımından, doğurganlık bakımından dünyada 4’üncü, Avrupa da 3’üncüyüz” diye konuştu.

Hayvanat Bahçesinin yeni sakinlerini ziyaret eden Fatma Şahin daha sonra Hayvan Barınağına geçerek buradaki sokak hayvanlarının sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Fatma Şahin, 153 ihbar gelen çağrı sonucu akciğerindeki sorun nedeniyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilen kedinin sağlık durumuna ilişkinde bilgiler alarak sokak hayvanları için yaptıkları çalışmaların hangi boyutlarda olduğunu görüldüğünü kaydetti.

(RY-LO-Y)



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