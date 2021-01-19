Gaziantep' Gıda Toptancıları Sitesi'nde yangın



- Gaziantep Gıda toptancıları Sitesi'nde(GATEM) bulunan bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, yaklaşık 30 dakikadır kontrol altına alınamadı. GATEM'de bulunan ve hırdavat malzemeleri üzerine market toptancısı olan iki katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahale ettiği alevler yaklaşık 30 dakikadır kontrol altına alınamadı. Olayda yaralanan olmazken, yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Çevre binalara sıçraması ihtimali bulunan yangın nedeniyle bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (SD-



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