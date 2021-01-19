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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep' Gıda Toptancıları Sitesi'nde yangın

Gaziantep' Gıda Toptancıları Sitesi'nde yangın

cep telefonu: alevler, ekiplerin müdahalesi detaylar

( GAZİANTEP - 3 - TEMİZ GÖRÜNTÜ) GAZİANTEP

Market Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 


- Gaziantep Gıda toptancıları Sitesi'nde (GATEM) bulunan bir binada yangın çıktı. Yaklaşık 30 dakikadır yangına müdahale devam ediyor. GATEM'de bulunan ve hırdavat malzemeleri üzerine market toptancısı olan iki katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin müdahale ettiği alevler yaklaşık 30 dakikadır kontrol altına alınamadı. Olayda yaralanan olmazken, yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Çevre binalara sıçraması ihtimali bulunan yangın nedeniyle bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (SD-ÖZ-Y)
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