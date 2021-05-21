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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi (2)

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi (2)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye takdimleri - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla fotoğraf çekilmesiGAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin açılış töreninde konuştu.
(2)

Dera Açılış Töreni 

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