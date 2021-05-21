GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi (2)
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye takdimleri - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla fotoğraf çekilmesiGAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin açılış töreninde konuştu. (2)
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