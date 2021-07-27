GAZİANTEP - Gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın (2)
- Dumanların yükselmesi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Alevlerin yükselmesi Gaziantep 'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesi duyuldu - Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.
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