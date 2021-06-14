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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Ev hanımı devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiricisi oldu

GAZİANTEP - Ev hanımı devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiricisi oldu

- Amanos Dağları'nın eteğindeki Hasanlök Mahallesinden görüntü - İpek böcekleri - İpekböceği üretimi yapılan odada kozalarla uğraşan Songül Yavuz'un konuşması - Dut ağaçları Gaziantep li ev hanımı devlet desteğiyle ipek böceği yetiştiricisi olduGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Songül Yavuz, Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sağladığı destekle ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya başladı.
Amanos Dağları'nın eteğindeki Hasanlök Mahallesi'nde ikamet eden 39 yaşındaki Yavuz, iki katlı evinin alt katındaki bir odayı üretim alanına çevirdi.İslahiye Kaymakamlığından maddi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de teknik destek alan Yavuz, ilk etapta 20 bin ipek böceği yetiştirmeye başladı.
Yavuz, gazetecilere, ilk defa böyle bir işe giriştiğini ve başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi.

İpek böceği yetiştiriciliğinin geçmişte çok yaygın olduğunu anlatan Yavuz, "Ben de burada yeniden onu canlandıracağım." dedi.
Bir bebekle ilgilenir gibi özen gösterdiği işinde koza hasadına başladığını ifade eden Yavuz, 35 - 40 kilogram yaş koza rekoltesi beklediğini, yaş kozanın kilogram fiyatının ise 75 ila 100 lira olduğunu kaydetti.
Üretim için bahçeye dut ağaçları da diktiğini aktaran Yavuz, evinin diğer odalarını da üretime açarak, işini büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Bebek Asad 

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