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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı

Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı

patlama anı

Şüpheli Paket Patlama Anı Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-polislerin güvenlik önlemi
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Gaziantep’in muammer Aksoy bulvarı üzerinde bulunan binasının bahçe duvarına bırakılan şüpheli poşet polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, paketin bulunduğu bölgeyi polis şeridi ile çevrilerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketten boş pet şişe çıktı. Patlamanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
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